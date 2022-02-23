Мамедов проинформировал Инфантино о планах по внедрению системы VAR

Вопросы развития футбола в Азербайджане и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и АФФА обсуждались в среду в ходе встречи президента ФИФА Джанни Инфантино и исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова.

«В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы развития футбола в Азербайджане и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и АФФА, была представлена подробная информация о последних реализованных в нашей стране инфраструктурных футбольных проектах», - говорится в информации АФФА.

Мамедов сообщил, что в ближайшее время в Премьер-лиге Азербайджана будет внедрена система видеоопомощи арбитрам (система VAR), и проинформировал президента ФИФА о работе, проделанной в этом направлении.

Р.Керимов