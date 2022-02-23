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Спорт 23.02.2022 18:33

Мамедов проинформировал Инфантино о планах по внедрению системы VAR

Вопросы развития футбола в Азербайджане и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и АФФА обсуждались в среду в ходе встречи президента ФИФА Джанни Инфантино и исполнительного вице-президента АФФА Эльхана Мамедова.

«В ходе встречи, на которой обсуждались вопросы развития футбола в Азербайджане и дальнейшего укрепления сотрудничества между ФИФА и АФФА, была представлена подробная информация о последних реализованных в нашей стране инфраструктурных футбольных проектах», - говорится в информации АФФА.

Мамедов сообщил, что в ближайшее время в Премьер-лиге Азербайджана будет внедрена система видеоопомощи арбитрам (система VAR), и проинформировал президента ФИФА о работе, проделанной в этом направлении.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФИФА, АФФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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