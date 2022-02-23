Италия предоставит Киеву EUR110 млн финпомощи

Италия планирует выделить EUR110 млн финансовой помощи для поддержки населения и экономики Украины в сферах, которые будут согласованы с украинскими властями, сообщил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо (Luigi Di Maio) во время брифинга в Сенате парламента Италии.

«Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере», - добавил он, комментируя итоги своего визита в Киев на минувшей неделе.