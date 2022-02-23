Президенты Украины, Литвы и Польши призвали ввести новые санкции против РФ

Президенты Украины, Литвы и Польши приняли совместное заявление, в котором содержится призыв к России воздержаться от военных действий на украинской территории и провести деэскалацию.
Как сообщила пресс-служба президента Украины, авторы заявления осудили решение РФ, квалифицировав это как «грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права, в частности, устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года».
Согласно заявлению, РФ «сознательно в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности на местах».
Президенты подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.
Они призвали международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на действия РФ, в том числе быстрое введение пакета санкций, включая меры по «Северному потоку 2».
Президенты Литвы и Польши одобрили усилия Киева по разрешению российско-украинского конфликта мирным дипломатическим путем, а также заявили, что Украина заслуживает поддержки европейских и евроатлантических стремлений. «Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская республика и республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели», - говорится в заявлении.
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