ЕС планирует ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова - СМИ

Евросоюз собирается ввести санкции в отношении министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя администрации президента РФ Антона Вайно, представителя МИД РФ Марии Захаровой и председателя ВЭБ Игоря Шувалова, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных дипломатов в ЕС.

«Среди физлиц, которые попадут под санкции ЕС, - господин Шойгу, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно», - пишет газета. Также, по ее информации, под санкциями окажутся высокопоставленные российские военачальники.

Кроме того, по данным европейских дипломатов, «санкции грозят Марии Захаровой» и высокопоставленным официальным лицам российских банков, в том числе Игорю Шувалову».

В санкционный список, по информации издания, также попадет «Агентство интернет-исследований», возглавляемое Евгением Пригожиным. По данным WSJ, в отношении этой организации «ранее официальные лица США уже применяли санкции за предположительное разжигание раскольнических настроений в ходе выборов в США в 2016 году».

Помимо вышеперечисленных людей, ЕС, по данным чиновников, применит точечные санкции еще в отношении около 20 лиц.

Позже в среду ожидается вступление в силу санкций Евросоюза против России. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, под санкции ЕС попадут несколько российских банков, 351 депутат Государственной Думы и 27 физических и юридических лиц.

Французское председательство в Совете ЕС сообщило об одобрении Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе (COREPER) проектов постановлений совета по санкциям в отношении РФ. По данным председательства, началась письменная процедура официального утверждения проектов в Совете ЕС.

«Запущена письменная процедура с истечением в 15:00 (18:00 по бакинскому времени) для их утверждения советом и публикации сегодня в «Официальном журнале» ЕС», - сообщило французское председательство.