Эрдоган заявил Путину, что не одобряет нарушение территориальной целостности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что выступает против нарушения территориальной целостности Украины, сообщили в среду турецкие СМИ.

По их данным, Эрдоган заявил, что «Турция не одобряет шаги против территориальной целостности Украины».

«Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины», - приводит слова Эрдогана газета «Дейли сабах».

Турецкий лидер высказался за диалог и дипломатию, указав, что «военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон».

По данным агентства «Анадолу», Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита президента России в Турцию для участия в заседании стратегического совета высокого уровня.