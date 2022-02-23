Эрдоган заявил Путину, что не одобряет нарушение территориальной целостности Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что выступает против нарушения территориальной целостности Украины, сообщили в среду турецкие СМИ.
По их данным, Эрдоган заявил, что «Турция не одобряет шаги против территориальной целостности Украины».
«Турция готова внести свой вклад в снижение напряженности вокруг Украины», - приводит слова Эрдогана газета «Дейли сабах».
Турецкий лидер высказался за диалог и дипломатию, указав, что «военное противостояние не принесет пользы ни одной из сторон».
По данным агентства «Анадолу», Эрдоган заявил, что ожидает скорейшего визита президента России в Турцию для участия в заседании стратегического совета высокого уровня.
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