Сайты МИД, СБУ, МВД и Минобороны Украины не работают

Официальные сайты Верховной Рады, кабинета министров, МИД и министерства реинтеграции оккупированных территорий в настоящее время в среду вечером перестали открываться. Кроме того, с перебоями работают сайты службы безопасности, МВД и Минобороны. Сайты национальной полиции и президента Украины работают в обычном режиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».