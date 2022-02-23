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СНГ 23.02.2022 18:44

Зеленский предложил сделать необратимым решение об остановке сертификации «Северного потока 2»

Решение Германии остановить сертификацию российского магистрального газопровода «Северный поток 2» должно стать необратимым, проект должен быть полностью остановлен, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока 2». Оно должно стать необратимым, полностью остановить этот проект, который является оружием, используемым РФ против Украины и Европы», - заявил Зеленский в среду на брифинге с президентами Литвы и Польши.

Он добавил, что Украина приветствует принятые накануне ЕС, США, Канадой и Великобританией решения относительно новых санкций против РФ. «Ожидаем дальнейших шагов по усилению санкционного давления», - сказал Зеленский.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, СЕВПОТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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