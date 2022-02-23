Арестован бывший начальник управления Минобороны Азербайджана - Генпрокуратура

Арестован бывший начальник управления закупок и снабжения министерства обороны Азербайджана Махир Ширванов, ему предъявлены обвинения, сообщили в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана. «Бывшему начальнику управления закупок и снабжения министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу следственным управлением военной прокуратуры предъявлены обвинения по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры Азербайджана. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».