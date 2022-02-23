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Происшествия 23.02.2022 19:38

Арестован бывший начальник управления Минобороны Азербайджана - Генпрокуратура

Арестован бывший начальник управления закупок и снабжения министерства обороны Азербайджана Махир Ширванов, ему предъявлены обвинения, сообщили в среду в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

«Бывшему начальнику управления закупок и снабжения министерства обороны полковнику Ширванову Махиру Магеррам оглу следственным управлением военной прокуратуры предъявлены обвинения по статьям 179.4, 341.2.1 и другим статьям Уголовного кодекса, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста», - говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ГЕНПРОКУРАТУРА, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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