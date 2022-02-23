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СНГ 23.02.2022 18:51

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана

Ситуация вокруг Украины была в центре телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт», - отмечается в сообщении.

Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. «В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования», - сообщает пресс-служба.

Условлено о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах, добавили в Кремле.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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