В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана

Ситуация вокруг Украины была в центре телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, информирует пресс-служба Кремля.

«Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Реджеп Тайип Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт», - отмечается в сообщении.

Затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. «В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования», - сообщает пресс-служба.

Условлено о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах, добавили в Кремле.