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Здравоохранение 23.02.2022 20:05

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 979 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 779 тыс. 783, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 тыс. 372 случая.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 19). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 307 человек.

От COVID-19 вылечились 749 тыс. 524 человека (+ 7 тыс. 198 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 20 тыс. 952 человека.

За сутки медики провели 10 тыс. 506 тестов на коронавирус против 10 тыс. 318 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 511 тыс. 864 теста на COVID-19.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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