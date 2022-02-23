Госдолг Азербайджана в 2021г снизился на 0,2%, внешний долг - на 7,8%

Госдолг Азербайджана на 1 января 2022 года оценивается в 16 млрд 899,1 млн манатов ($9 млрд 940,6 млн) или 18,2% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

На 1 января 2021 года госдолг составлял 16 млрд 938,6 млн манатов или 23,4% ВВП. Таким образом, в 2021 году номинальный объем госдолга сократился на 0,2%.

По данным Минфина, 81,8% госдолга на 1 января 2022 года приходится на внешний долг ($8 млрд 135,7 млн или 13 млрд 830,7 млн манатов или 14,9% ВВП), 18,2% - на внутренний (3 млрд 68,4 млн манатов или 3,3% ВВП).

При этом в 2021 году объем внешнего долга сократился на 7,8%, тогда как внутренний долг вырос на 58%.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам правительства Азербайджана, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов