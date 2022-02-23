Германский Фонд по защите климата отказался от поддержки «Северного потока 2»

Фонд по защите климата федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, который критиковали в ФРГ за недобросовестную поддержку «Северного потока 2», не будет больше поддерживать проект, сообщил глава фонда Эрвин Зеллеринг агентству dpa.

По его словам, правление фонда пришло к решению «как фонд больше не быть связанными обязательствами по выполнению указания земельного парламента». Эти указания подразумевали поддержку проекта.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что попросит Минэкономики Германии отозвать отчет по газопроводу, ранее переданный Федеральному сетевому агентству, германскому регулятору. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен, теперь Минэкономики будет готовить новый проект.