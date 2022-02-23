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Дальнее зарубежье 23.02.2022 21:15

ВТО приняла решение провести министерскую конференцию в Женеве в середине июня

Всемирная торговая организация (ВТО) приняла решение провести министерскую конференцию в Женеве на неделе с 13 июня, говорится в ее сообщении по итогам прошедшего в среду генсовета.

«Члены ВТО договорились на сегодняшнем заседании Генерального совета вновь созвать 12-ю министерскую конференцию в Женеве на неделе с 13 июня», - отмечается в сообщении.

12-я министерская конференция ВТО должна была пройти в Женеве в конце ноября - начале декабря 2021 года, но за несколько дней до начала генсовет ВТО на внеочередном заседании принял решение перенести конференцию из-за ситуации с распространением нового штамма коронавируса - «омикрон».

Последняя министерская конференция ВТО состоялась в 2017 году в Буэнос-Айресе. Изначально двенадцатую министерскую конференцию ВТО планировалось провести летом 2020 года в столице Казахстана Нур-Султане, однако мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. В марте 2021 года было принято решение, что конференция пройдет в Женеве 30 ноября-3 декабря 2021 года, но из-за коронавируса она также была перенесена.

Ожидалось, что в ходе конференции может быть принято соглашение о регулировании и снижении рыбных субсидий, запущен переговорный трек по снижению субсидий в сельском хозяйстве, обсуждены вопросы возможного реформирования ВТО и перспективы возобновления функционирования апелляционного органа в механизме разрешения торговых споров, темы протекционизма и медицины, торговли и окружающей среды и ряд других вопросов.

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Тэги: ВТО, КОНФЕРЕНЦИЯ, СРОКИ

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