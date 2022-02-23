АБР положительно оценивает макроэкономическую и финансовую стабильность в Азербайджане

Текущее состояние дел и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития (АБР) были обсуждены в среду в ходе встречи в формате видеоконфверенции министра финансов Азербайджана Самира Шарифова и исполнительного директора по Азербайджану в Совете директоров АБР Энтони Макдональда, сообщили в Минфине Азербайджана.

«Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Азербайджаном и АБР, подчеркнув успешное развитие связей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Шарифов отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, благодаря проводимой целенаправленной и гибкой политике во всех отраслях экономики в 2021 году достигнуто быстрое восстановление, в результате чего темпы роста ВВП в 2021 году составили 5,6%, темпы роста ненефтяного ВВП - 7,2%, государственный долг страны сократился, валютные резервы выросли.

В свою очередь Макдональд, отметив предпринятые правительством превентивные меры во время пандемии коронавируса и проделанную до настоящего времени работу в рамках борьбы с COVID-19, а также экономический рост в 2021 году, положительно оценил макроэкономическую и финансовую стабильность в Азербайджане.

Стороны также обменялись мнениями об основных приоритетах на следующем этапе борьбы с пандемией COVID-19, инициативах банка по финансированию мероприятий по борьбе с изменением климата, реализации новой энергетической политики и ряде организационных инициатив, добавили в Минфине Азербайджана.

Р.Керимов