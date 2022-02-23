АБР положительно оценивает макроэкономическую и финансовую стабильность в Азербайджане

Текущее состояние дел и будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и Азиатским банком развития (АБР) были обсуждены в среду в ходе встречи в формате видеоконфверенции министра финансов Азербайджана Самира Шарифова и исполнительного директора по Азербайджану в Совете директоров АБР Энтони Макдональда, сообщили в Минфине Азербайджана.
«Стороны провели широкий обмен мнениями о текущем состоянии и будущих направлениях сотрудничества между Азербайджаном и АБР, подчеркнув успешное развитие связей», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Шарифов отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, благодаря проводимой целенаправленной и гибкой политике во всех отраслях экономики в 2021 году достигнуто быстрое восстановление, в результате чего темпы роста ВВП в 2021 году составили 5,6%, темпы роста ненефтяного ВВП - 7,2%, государственный долг страны сократился, валютные резервы выросли.
В свою очередь Макдональд, отметив предпринятые правительством превентивные меры во время пандемии коронавируса и проделанную до настоящего времени работу в рамках борьбы с COVID-19, а также экономический рост в 2021 году, положительно оценил макроэкономическую и финансовую стабильность в Азербайджане.
Стороны также обменялись мнениями об основных приоритетах на следующем этапе борьбы с пандемией COVID-19, инициативах банка по финансированию мероприятий по борьбе с изменением климата, реализации новой энергетической политики и ряде организационных инициатив, добавили в Минфине Азербайджана.
Р.Керимов
Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП
Исполнительный директор МВФ по Азербайджану ознакомился с масштабами разрушений в Агдаме
Алиев и Эрдоган обсудили по телефону российско-украинский кризис и отношения с Арменией
В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19
Арестован бывший начальник управления Минобороны Азербайджана - Генпрокуратура
Мамедов проинформировал Инфантино о планах по внедрению системы VAR
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС
Байден распорядился о введении санкций против «Северного потока 2»
СКР возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими военными
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Продлен срок голосования международного конкурса «Brand Award International»
AccessBank оказал поддержку 532 фермерам
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Правильный Выбор»!
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров