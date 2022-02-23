Указ о введении в Украине чрезвычайного положения опубликован на сайте парламента

Текст указа президента «О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины» опубликован на сайте Верховной Рады в качестве приложения к проекту закона об утверждении этого закона от 23 февраля.

При этом сам указ предусматривает, что он вступит в силу лишь со вступлением в силу соответствующего закона, который должны поддержать народные депутаты.

Согласно тексту указа, чрезвычайное положение вводится с полуночи 24 февраля на 30 суток в 22 областях Украины (всех, кроме Донецкой и Луганской) и Киеве.

Указ обязывает глав областной и Киевской госадминистраций создать оперативные штабы для координации действий по введению и обеспечению правового режима чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение предусматривает запрет проведения массовых собраний и забастовок, смены места проживания призывниками, военнообязанными и резервистами, работы любительских радиопередающих и радиоизлучающих устройств, а также изготовления информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку в стране.

Кроме того, предусмотрена эвакуация жителей из опасных для проживания мест, проверка документов у граждан, регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, а также поднятие вопроса о запрете деятельности партий и общественных организаций в интересах национальной безопасности и общественного порядка.

При потребности может вводиться ограничение свободы перемещения, осмотр транспортных средств, помещений и личных вещей граждан, введение комендантского часа.

Согласно указу, Министерство иностранных дел Украины через генсека ООН уведомит другие государства об ограничениях прав и свобод, являющихся отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределах этих отклонений.