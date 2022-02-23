Гуттериш считает, что решение России противоречит принципам Устава ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи ООН вокруг украинского кризиса призвал к сдержанности и деэскалации ситуации в Украине.

«Сейчас пришло время проявить сдержанность, использовать разум, нужна деэскалация. Нет места для заявлений и действий, которые приведут эту опасную ситуацию к пропасти. Время установить перемирие, вернуться на путь диалога и переговоров, чтобы спасти людей на Украине и за ее пределами от бедствий войны», - заявил он.

Генсек ООН также заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской областей, на его взгляд, противоречит принципам Устава ООН.

«Решение Российской Федерации о признании так называемой независимости Донецкой и Луганской областей нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и идет вразрез с принципами Устава ООН», - сказал Гутерриш.

Он отметил, что из-за кризиса вокруг Украины мир переживает опасный момент, назвал его крупнейшим кризисом мира и безопасности за последние годы.

«Я привержен поддержать все усилия, чтобы разрешить этот кризис без кровопролития. Я готов предоставить добрые услуги. Мы не можем и не будем ослаблять усилия в поисках мирного решения», - добавил Гутерриш.