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Дальнее зарубежье 23.02.2022 22:20

Глава Еврокомиссии назвала целью ЕС прекращение зависимости от российского газа

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Брюсселя избавляться от зависимости от российских поставок газа.

«Как мы видели, в последние месяцы, если не годы, Россия использовала энергию для оказания давления не только на Украину, но и на Европейский союз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа», - сказала глава Еврокомиссии в среду в Брюсселе по случаю визита премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре.

Она назвала Норвегию надежным поставщиком газа. «Мы всегда могли рассчитывать на вас, вы всегда были верны тому, что обещали и предлагали. Вы всегда реагировали, когда требовалось больше газа. Большое спасибо за всю поддержку, которую вы нам оказали», - заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что при понимании необходимости диверсификации и модернизации газоснабжения в ЕС исходят из того, что газ - переходный источник энергии, так как Евросоюз планирует со временем перейти на возобновляемые источники.

По ее словам, девиз Евросоюза ясен: «Избавиться от зависимости от российского газа и больше переходить на возобновляемые источники энергии». «Это наше будущее. Это стратегическая инвестиция в нашу независимость», - заявила председатель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ГАЗ, ПЛАНЫ


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