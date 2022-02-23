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СНГ 23.02.2022 23:00

СКР возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими военными

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело о проникновении украинских военных на территорию РФ на БМП, которые были уничтожены российскими пограничниками, сообщает в среду сайт ведомства.

«Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) и ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации)», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 февраля неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух единицах военной техники - боевых машинах пехоты, «незаконно пересекли государственную границу РФ, вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области».

«После чего указанная группа была остановлена сотрудниками пограничной службы РФ вблизи хутора Патоновка Тарасовского района Ростовской области и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем», - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, СКР, УКРАИНА, СЛЕДСТВИЕ


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