Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9257 RUR   0.0216 GBR   2.3116 TRY   0.1239

Цена на нефть

22.02 $/bbl +/- WTI 91.91 +0.84 Brent 96.84 +1.45

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.02.2022 23:45

Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Парламент Эстонии призвал предоставить Украине дорожную карту для достижения статуса кандидата в члены ЕС и членства в НАТО.

«Парламент считает важным, чтобы страны мира поддерживали экономику Украины и решительно увеличивали поставки оружия. (...) Также парламент призывает предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и дорожную карту членства в НАТО», - говорится в принятом в среду заявлении парламента.

За принятие заявления проголосовали 72 депутата из 101, против и воздержавшихся не было.

Парламент выразил твердую поддержку народу Украины, территориальной целостности и суверенитета Украины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, УКРАИНА, НАТО


Похожие новости


Новое правительство Эстонии приступит к работе Республиканская избирательная комиссия Эстонии утвердила главу МИД депутатом Европарламента В Эстонии покупка у несовершеннолетних сексуальных услуг, в том числе виртуальных, стала уголовным преступлением Президент Эстонии высказался за создание двухпалатного Европейского парламента Новый министр обороны Эстонии официально вступил в должность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]