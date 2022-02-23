Исполнительный директор МВФ по Азербайджану ознакомился с масштабами разрушений в Агдаме

Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) по Азербайджану Петр Трабински в среду посетил освобожденный Агдам, сообщил в твиттере специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

«Сегодня исполнительный директор Международного валютного фонда по Азербайджану Петр Трабински посетил Агдам. В ходе визита мы ознакомили Петра Трабинского с памятниками, разрушенными в период оккупации в Агдаме, и восстановительными работами», - написал Гусейнов.

Агдам был освобожден от армянской оккупации 20 ноября 2020 года.

Р.Керимов