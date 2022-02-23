Байден распорядился о введении санкций против «Северного потока 2»

Президент США Джо Байден объявил, что распорядился о введении санкций против компании-оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG.
«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей», - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.
«Как я уже говорил, мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры», - добавил Байден.
Американский президент отметил, что США тесно координировали с Германией свои усилия по приостановке проекта «Северный поток 2».
Президент США в своем заявлении также выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Щольцу за тесное сотрудничество.
Весной 2021 года Минфин США объявил о добавлении в санкционный список компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток 2». Однако тогда администрация США отложила введение санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы Матиаса Варнига. Компания числилась в списке структур, против которых следует ввести санкции, однако Вашингтон допустил ее исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США.
Решение Вашингтона не вводить санкции против компании приветствовали и в Берлине, и в Москве.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, процесс сертификации остановлен.
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