Байден распорядился о введении санкций против «Северного потока 2»

Президент США Джо Байден объявил, что распорядился о введении санкций против компании-оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG.

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и ее руководителей», - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

«Как я уже говорил, мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры», - добавил Байден.

Американский президент отметил, что США тесно координировали с Германией свои усилия по приостановке проекта «Северный поток 2».

Президент США в своем заявлении также выразил благодарность канцлеру ФРГ Олафу Щольцу за тесное сотрудничество.

Весной 2021 года Минфин США объявил о добавлении в санкционный список компаний и судов, связанных с реализацией проекта «Северный поток 2». Однако тогда администрация США отложила введение санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы Матиаса Варнига. Компания числилась в списке структур, против которых следует ввести санкции, однако Вашингтон допустил ее исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США.

Решение Вашингтона не вводить санкции против компании приветствовали и в Берлине, и в Москве.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что поручил Минэкономики отозвать у регулятора, федерального сетевого агентства, уже выданный отчет на газопровод, таким образом, процесс сертификации остановлен.