Парламент Украины утвердил решение о введении ЧП

Верховная Рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения с полуночи 24 февраля на 30 суток в 22 областях Украины (всех, кроме Донецкой и Луганской) и Киеве.
За соответствующий законопроект №7108 в целом на заседании в среду проголосовали 335 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента.
Как сообщалось, указ обязывает глав областных и Киевской госадминистраций создать оперативные штабы для координации действий по введению и обеспечению правового режима чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение предусматривает запрет проведения массовых собраний и забастовок, смены места проживания призывниками, военнообязанными и резервистами, работы любительских радиопередающих и радиоизлучающих устройств, а также изготовления информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку в стране.
Кроме того, предусмотрена эвакуация жителей из опасных для проживания мест, проверка документов у граждан.
При потребности может вводиться ограничение свободы перемещения, осмотр транспортных средств, помещений и личных вещей граждан, введение комендантского часа.
Согласно указу, Министерство иностранных дел Украины через генсека ООН уведомит другие государства об ограничения прав и свобод, являющиеся отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределах этих отклонений и причины принятия такого решения.
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