Лондон и его партнеры дадут ответ на действия РФ в Украине

Глава МИД Великобритании заявила, что Лондон будет работать с партнерами, чтобы отреагировать на действия РФ в отношении Украины.

"Решительно осуждаю неспровоцированную атаку", России на Украине, написала она в твиттере.

"Мы - с Украиной и будем работать с международными партнерами над тем, чтобы ответить на этот ужасный акт агрессии", - добавила Трасс.