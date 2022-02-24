Китай призывает к сдержанности и урегулированию украинского кризиса дипломатическими средствами

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай призывает все стороны украинского конфликта к сдержанности и решения всех вопросов путем переговоров и консультаций.

"Мы внимательно следим за развитиями событий вокруг Украины и призываем все стороны к сдержанности, чтобы не допускать эскалации ситуации", - сказал он на экстренном заседании СБ ООН.

Он подчеркнул, что "возможности мирного решения еще сохраняется".

Чжан Цзюнь отметил важность соблюдения устава ООН и принципов сохранения суверенитета и территориальной целостности.