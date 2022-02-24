Лондон расширит экономические санкции для РФ в случае продолжения агрессии- постпред Британии при ООН

Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины, заявила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

"Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию", - сказала она.

"Все еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно, добиться деэскалации, но необходимо действовать сейчас", - отметила постпред.