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Лондон расширит экономические санкции для РФ в случае продолжения агрессии- постпред Британии при ООН

Великобритания расширит экономические санкции в отношении России, если она продолжит агрессивные действия против Украины, заявила британский постпред при ООН Барбара Вудворд.

"Мы расширим экономические последствия, если Россия продолжит свою агрессию", - сказала она.

"Все еще есть время для того, чтобы проявить сдержанность, действовать разумно, добиться деэскалации, но необходимо действовать сейчас", - отметила постпред.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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