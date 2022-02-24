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СНГ 24.02.2022 10:02

Украинские пограничники сообщают об атаке границы со стороны России и Беларуси

Государственная граница Украины подверглась атаке со стороны России и Беларуси, сообщает Государственная пограничная служба.

"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей", - говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

Кроме того, утверждается, что атака происходит со стороны Крыма.

В ведомстве сообщают, что в зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь. По ранениям информация уточняется.

Со своей стороны, в украинском Генштабе заявляют, что воздушные силы ВСУ контролируют ситуацию.

Как сообщают в Генштабе, ударам подверглись аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. "Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", - сообщается на странице Генштаба ВСУ в фейсбук.

Между тем, очевидцы сообщают, что удар был нанесен не по аэродрому Борисполь, а по военным объектам рядом с ним. Гражданские постройки не пострадали.

Кроме того, очевидцы сообщают об ударе по военному аэродрому Староконстантиново в Хмельницкой области Украины, где базировались военные самолеты.

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Тэги: УКРАИНА, ГРАНИЦА, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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