Министр обороны Великобритании заявил о нарушении РФ суверенитета Украины

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал события в Украине актом агрессии. "Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Это неприкрытая агрессия в отношении демократической страны", - приводит его слова телеканал Sky News. "Сегодня Россия продолжила нарушать суверенитет Украины, никто не должен забыть этого дня", - отметил он. По данным телеканала, на 7:30 местного времени (11:30 по Баку) в Лондоне намечено проведение заседания комитета COBRA, посвященного развитию ситуации в Украине.

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