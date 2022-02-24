Набиев и президент ВЭФ обсудили потенциальные направления сотрудничества

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде.

«На встрече было отмечено, что создание в Азербайджане филиала сети центров IV промышленной революции ВЭФ сыграет важную роль в диверсификации экономики страны и привлечении инвестиций», - говорится в информации ведомства.

Набиев и Бренде обсудили вопросы цифровой трансформации, инноваций и кибербезопасности, обменялись мнениями о возможных направлениях сотрудничества.

«Подчеркнув, что цифровая трансформация является приоритетом для правительства Азербайджана, азербайджанская сторона проинформировала гостей о мерах, предпринимаемых министерством в этом направлении», - отметили в министерстве.

Э.Шафиев