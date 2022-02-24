Глава Минобороны Армении планирует встретиться в Москве с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян в четверг отправился с визитом в Россию. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в рамках визита запланирована встреча Папикяна и возглавляемой им делегации с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными официальными лицами.

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