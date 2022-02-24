Рада ввела военное положение в Украине

Верховная Рада в четверг утвердила указ президента о введении военного положения на Украине. "300 голосов (депутатов) за введение военного положения", - написала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в фейсбуке.

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