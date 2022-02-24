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СНГ 24.02.2022 10:20

Рада ввела военное положение в Украине

Верховная Рада в четверг утвердила указ президента о введении военного положения на Украине.

"300 голосов (депутатов) за введение военного положения", - написала народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в фейсбуке.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ВОЕННОЕ/ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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