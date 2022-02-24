Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 430 млн - Worldometer

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 430 млн 208 тыс. 657, свидетельствуют данные портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 936 тыс. 884 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 80 млн 372 тыс. 404 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 966 тыс. 530
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19, достигло 42 млн 881 тыс. 179, а число умерших от последствий заражения вирусом - 512 тыс. 954.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 28 млн 485 тыс. 502 человек, из них скончались 646 тыс. 490.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 761,6. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 892 человека, Индии - 366, Бразилии - 3 тыс. 6.
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