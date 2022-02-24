Премьер Польши предложил ЕС одобрить максимально жесткие санкции против РФ

Европейский Совет должен одобрить максимально жесткие санкции против РФ, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. "Мы должны немедленно реагировать на агрессию России в отношении Украины. Европа и свободный мир должны остановить Путина. Сегодняшний Европейский Совет должен одобрить максимально жесткие санкции. Наша поддержка Украины должна быть реальной", - написал Моравецкий в Twitter в четверг.

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