Шарифов примет участие в выборах президента ЧБТР на 2022-2026гг

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в специальном заседании Черноморского банк торговли и развития (ЧБТР), на котором планируется выбрать президента банка на 2022-2026гг.
«15-ое Специальное заседание Совета руководителей ЧБТР состоится 25 февраля в Салониках. Азербайджан в настоящее время председательствует в Совете руководителей банка. Основной вопрос на заседании – выборы президента ЧБТР на 2022-2026гг», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине.
В ведомстве добавили, что 24-ое годовое заседание Совета Руководителей ЧБТР состоится летом 2022 года в Баку.
Р.Ахмедов
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