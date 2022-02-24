Украина начала тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме

Украинская энергосистема в рамках ее подготовки к синхронизации с европейской отсоединена от энергосистем Российской Федерации и Белоруссии, сообщает сетевой оператор "Укрэнерго".
"Частота в системе 50 Гц. Все объекты сети работают под усиленной охраной, оперативно-диспетчерский персонал на своих местах", - уточняет пресс-служба компании.
Операции для временного отсоединения острова Бурштынской ТЭС от ENTSO-E и присоединения его к украинской энергосистеме начались утром 23 февраля. После их завершения были выполнены операции по временному отсоединению энергосистемы Украины от энергосистем России и Белоруссии.
Как сообщалось, украинская и молдавская энергосистемы будут работать в изолированном от энергосистем России, Белоруссии и сети ENTSO-E режиме 24-26 февраля.
Возвращение на параллельную работу с энергосистемами сопредельных стран изначально было намечено на 27 февраля.
Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.
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