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Транспорт и связь 24.02.2022 10:31

В московских аэропортах отменены и задержаны до 200 рейсов, в том числе в Нахчыван

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах приблизилось к двум сотням.

Больше всего рейсов - 84 отменено в "Домодедово", еще 8 задержаны, следует из табло аэропорта.

Еще 51 рейс отменен и 18 задержаны в "Шереметьево", 17 отменены и 16 задержаны во "Внуково".

В основном рейсы отменяются и задерживаются в направлении южных регионов, а также российского и зарубежного Причерноморья.

Среди них аэропорты Волгограда, Ростова-на-Дону, Минвод, Анапы, Нахчывана, Стамбула и Хургады.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта.

Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

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Тэги: МОСКВА, АЭРОПОРТЫ, РЕЙСЫ


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