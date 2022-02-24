В московских аэропортах отменены и задержаны до 200 рейсов, в том числе в Нахчыван

Число задержанных и отмененных рейсов в московских аэропортах приблизилось к двум сотням.
Больше всего рейсов - 84 отменено в "Домодедово", еще 8 задержаны, следует из табло аэропорта.
Еще 51 рейс отменен и 18 задержаны в "Шереметьево", 17 отменены и 16 задержаны во "Внуково".
В основном рейсы отменяются и задерживаются в направлении южных регионов, а также российского и зарубежного Причерноморья.
Среди них аэропорты Волгограда, Ростова-на-Дону, Минвод, Анапы, Нахчывана, Стамбула и Хургады.
Ранее Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта.
Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.
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