Лидеры ЕС в четверг обсудят дальнейшие санкции против РФ

Лидеры стран Евросоюза в четверг обсудят дельнейшие ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщается заявлении ЕС.
"Глава Европейского совета (Шарль - ИФ) Мишель в срочном порядке созвал внеочередное заседание Европейского совета. Лидеры ЕС соберутся позднее сегодня, чтобы обсудить кризис и дальнейшие ограничительные меры, которые повлекут за собой серьезные и тяжелые последствия для России за ее действия", - говорится в заявлении Мишеля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Как отмечается, в ЕС будут обсуждать дальнейшие санкции в тесной координации с трансатлантическими партнерами.
В документе подчеркивается, что глава Еврокомиссии затем "представит дальнейший пакет санкций, который дорабатывается Европейской комиссией и который Совет быстро примет".
Как сообщалось, президент США Джо Байден ранее обещал, что после намеченной на четверг встречи с лидерами G7 "США и союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России".
Кроме того, в четверг, как ожидается, пройдет срочное заседание постпредов НАТО, в ходе которого обсудят российско-украинский вопрос.
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