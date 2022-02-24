Руководство ЕС призывает Россию уважать суверенитет Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель призвали Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы призываем Россию незамедлительно прекратить враждебные действия, вывести военных с Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в их заявлении, опубликованном в четверг.
В документе отмечается, что "такое применение силы не имеет места в 21-м веке".
В заявлении фон дер Ляйен и Мишеля также содержатся слова осуждения в связи с действиями России на Украине и отмечается, что они нарушают международное право и подрывают европейскую и мировую безопасность.
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