Руководство ЕС призывает Россию уважать суверенитет Украины

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель призвали Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы призываем Россию незамедлительно прекратить враждебные действия, вывести военных с Украины и в полной мере уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - говорится в их заявлении, опубликованном в четверг.

В документе отмечается, что "такое применение силы не имеет места в 21-м веке".

В заявлении фон дер Ляйен и Мишеля также содержатся слова осуждения в связи с действиями России на Украине и отмечается, что они нарушают международное право и подрывают европейскую и мировую безопасность.