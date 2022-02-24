Нацбанк Казахстана неожиданно повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5%

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку с 10,25% до 13,5% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.), сообщила пресс-служба регулятора в четверг.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором плюс-минус 1 п.п. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении регулятора.

Центробанк повысил базовую ставку из-за рисков, связанных с ухудшением геополитической ситуации, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Национальный банк Казахстана принял внеочередное решение по уровню базовой ставки, обусловленное необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Нацбанка и правительства", - говорится в сообщении.

"Денежно-кредитная политика Национального банка, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов. Банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики", - отмечается в сообщении.

Нацбанк также подтвердил, что сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы.

"При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что очередное плановое решение по базовой ставке было запланировано на 9 марта.

Национальный банк Казахстана начал цикл повышения базовой ставки во втором полугодии 2021 года. С июля регулятор повышал ставку четыре раза подряд. С 26 октября она удерживалась на уровне 9,75% годовых, однако в январе она была поднята на 50 базисных пунктов, до 10,25% годовых.

Инфляция в Казахстане в январе 2022 года составила 0,7%, в годовом выражении - 8,5%.