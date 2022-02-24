Австралия вводит санкции против 25 россиян, собирается их применить в отношении 300 парламентариев

Австралия вводит ограничительные меры против 25 россиян, собирается и дальше вводить санкции в отношении России, под которые могут попасть около 300 членов Федерального Собрания, заявил в четверг австралийский премьер Скотт Моррисон.
"Будут дальнейшие волны санкций по мере того, как мы выявляем ответственных за эти вопиющие действия, в том числе приступим (к санкциям - ИФ) в отношении около 300 членов российского парламента", - сказал Моррисон в обращении на австралийском ТВ.
Кроме того, Моррисон объявил о введении финансовых санкций, в соответствии с которыми граждане Австралии и австралийские структуры не могут вести дела с пятью российскими банками.
"Сейчас мы находимся на втором этапе осуществления этих финансовых санкций. Действующий министр финансов (Саймон-ИФ) Бирмингем завершил процесс применения санкций еще к 25 лицам. Среди них - командующие армией, заместители министра обороны, также (санкции введут - ИФ) в отношении четырех структур, участвующих в разработке и продаже военных технологий и оружия", - заявил Моррисон.
Премьер Австралии напомнил, что накануне объявил о введении запрета на поездки в отношении восьми членов российского Совета безопасности.
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