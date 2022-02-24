Заболеваемость COVID-19 в мире за прошедшую неделю упала на 21%, смертность - на 8% - ВОЗ

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 за прошедшую неделю упала на 21%, смертность от последствий заболевания также снизилась на 8%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ.
В период с 14 по 20 февраля заболеваемость коронавирусом возросла только в регионе западной части Тихого океана (на 29%). Во всех остальных регионах было зафиксировано уменьшение числа случаев заражения.
Всего за неделю по всему миру было выявлено более 12 млн случаев заболевания COVID-19.
Наибольший рост смертей от последствий заболевания был выявлен в регионе западной части Тихого океана (на 21%). Уровень смертности также увеличился в африканском регионе (на 20%). Во всех остальных регионах было зафиксировано уменьшение летальных случаев исхода.
Всего за неделю по всему миру зафиксировано более 67 тыс. смертей вследствие заражения COVID-19.
За весь период пандемии в мире было выявлено более 422 млн случаев заражения коронавирусом и более 5,8 млн смертей от последствий заболевания.
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