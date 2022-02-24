Алиев и Гросу обсудили расширение торгово-экономических связей между Азербайджаном и Молдовой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел встречу в видеоформате с председателем парламента Молдовы Игорем Гросу. «Алиев с удовлетворением отметил динамичный и интенсивный характер азербайджано-молдавских отношений. Он подчеркнул важность продолжения этого курса и дальнейшего укрепления двухсторонних связей», - сообщает официальный сайт главы государства. Стороны обменялись мнениями о расширении торгово-экономических отношений между двумя странами, сотрудничестве в области энергетики, совместной деятельности в рамках международных организаций, международных межпарламентских институтов и т.д. Э.Шафиев

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