Лукашенко: белорусских войск в Украине нет

Белорусский президент Александр Лукашенко не исключил возможности ввода белорусских войск на Украину.

"Самое главное для нас. Мы оправдываться не будем по поводу того, что мы участвуем, не участвуем в этом конфликте. Еще раз говорю - наших войск там нет. Но если это будет необходимо Беларуси и России - они будут", - сказал Лукашенко в четверг в ходе совещания с военными, созванного в связи с ситуацией на Украине. Видео с выступлением белорусского президента опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Как сообщалось, ранее в ходе совещания Лукашенко объявил о неучастии в российской спецоперации в Донбассе белорусских войск.