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ТЭК 24.02.2022 13:40

Алиев считает возможным сотрудничество Баку и Москвы в вопросах продаж газа на внешних рынках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия не являются конкурентами на международном газовом рынке, и не исключил возможности сотрудничества между двумя странами в вопросе реализации газа.

«В настоящее время в Европе ведутся работы по созданию интерконнекторов между различными странами для получения газа из России, Азербайджана или любой другой страны через территорию Турции. Поэтому возможно активное сотрудничество между Россией и Азербайджаном в плане координации наших усилий, чтобы иметь точное представление об объемах, которые мы можем продать. Другими словами, мы не должны создавать проблемы друг другу», - сказал Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в Москве.

Президент добавил, что высокая цена на газ отвечает интересам и Азербайджана и России.

«Поэтому я думаю, что о конкуренции речь не идет, объемы (поставок – ИФ) несопоставимы. Однако, понятно, что даже небольшие объемы на газовом рынке иногда могут иметь определенное значение. Вот чтобы этого не допустить, в принципе, мы готовы сотрудничать с Россией в этом направлении», - добавил Алиев.

Он также сообщил, что самым привлекательным партнером для Азербайджана в плане продаж газа является Турция с учетом того, что Баку и Анкара являются союзниками и отношения между двумя странами находятся на самом высоком уровне. «Во-вторых, это растущий спрос на турецком рынке, и Россия является крупным поставщиком. Рынок также растет, так как в Турции идет процесс газификации. Однако, если будут предложены хорошие условия, конечно, мы можем рассмотреть и любой другой вариант», - добавил Алиев.

Президент также сообщил, что Азербайджан получает запросы от представителей Еврокомиссии об увеличении поставок газа в Европу с учетом текущей ситуации. "Однако, дело в том, что у нас все объемы, которые мы начали поставлять в Европу, а мы начали поставлять чуть больше года назад, когда был построен Транс-Адриатический газопровод, законтрактованы уже давно - четыре или пять лет назад», - пояснил он.

Глава государства отметил, что у Азербайджана «физически» нет дополнительных объемов, поскольку потребность в них изначально не учитывалась. «Нашим крупнейшим потребителем является Турция, затем следуют Италия, Грузия, Греция, Болгария. В прошлом году мы экспортировали 19 млрд кубометров газа, в этом году будет больше. Излишки могут быть проданы на спотовом рынке», - сказал Алиев.

По его словам, продажи на спотовом рынке могут быть незначительными, но, есть потенциал для увеличения объема. «Через несколько лет мы будем добывать газ как минимум с двух новых месторождений, на одном из которых в следующем году. Этот газ, конечно, можно продавать на внешних рынках», - сказал он.

Президент также отметил, что для экспорта газа в больших объемах потребуется увеличение инвестиций в добычу, а также в расширение Транс-Адриатического газопровода, который рассчитан на определенный объем газа (10 млрд кубометров год –ИФ). «Все это требует больших затрат и гарантий. Обращаются к нам уже несколько стран, но, как сами, наверное, они понимают, это не может решиться быстро", - отметил он.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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