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ТЭК 24.02.2022 13:47

Urals торгуется в Северо-Западной Европе со скидкой $7 за баррель

Сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе 23 февраля подешевел до минимума с 8 ноября 2004 года, скидка на сорт увеличилась до $7,30/барр. относительно Североморского датированного, сообщает Argus Media.

Относительно вторника скидка увеличилась на $0,95/барр. В абсолютном выражении стоимость российского сорта в Северо-Западной Европе в среду снизилась на $0,88/барр., до $92,87/барр.

Агентство отмечает, что давление на Urals оказал рост предложения: согласно предварительной программе отгрузок, поставки из балтийских портов в марте увеличатся на 180 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн) относительно февраля, до 1,44 млн барр./сут. (6,2 млн т).

Также на стоимости Urals сказалась переориентация переработчиков на закупки малосернистых сортов, связанная с высокой ценой на природный газ, а следовательно и на водород, используемый на установках десульфуризации.

Кроме того, агентство отмечает падение спроса на российский сорт из-за ожиданий участниками рынка введения жестких санкций США и Европейского союза против РФФ вследствие обострения ситуации на территории Украины.

"В Средиземноморье цена на партии сорта объемом по 80-100 тыс. тонн в абсолютном выражении в среду выросла на $0,07/барр. вслед за эталоном, до $97,17/барр. Скидка на партии Urals с 18 февраля сохраняется на максимальном уровне с 15 апреля 2020 года - $3/барр. (cif Аугуста) к Североморскому датированному, но о заключении новых сделок на спотовом рынке в последние несколько дней не сообщалось", - сообщает Argus Media.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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