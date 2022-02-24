Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что противник понес потери в боестолкновениях на территории Украины.

"Вооруженные силы Украины ведут действительно тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе в других регионах на востоке, на севере, на юге. Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю", - сказал Зеленский на брифинге в четверг.