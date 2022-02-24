Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9115 RUR   0.0197 GBR   2.2964 TRY   0.1232

Цена на нефть

23.02 $/bbl +/- WTI 92.10 +0.19 Brent 96.84 -

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.02.2022 13:54

Боррель предупредил, что РФ может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что Москва может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией" в связи с операцией в Донбассе.

"Как высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, я буду на связи с нашими партнерами по всему миру, чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.

"Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", - добавил Боррель.

В другом заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном Советом ЕС, Боррель отметил, что Брюссель ответит Москве "самым решительным образом". Он напомнил, что позднее в четверг пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры "согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил".

"Ответ ЕС включит как секторальные ограничительные меры, так и меры в отношении отдельных лиц, полностью координируемые с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками", - говорится в заявлении Борреля.

Он подчеркнул, что ЕС призывает международное сообщество "потребовать от России незамедлительно положить конец агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность в глобальном масштабе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]