Боррель предупредил, что РФ может столкнуться с «беспрецедентной изоляцией»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в четверг заявил, что Москва может столкнуться с "беспрецедентной изоляцией" в связи с операцией в Донбассе.
"Как высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского союза, я буду на связи с нашими партнерами по всему миру, чтобы убедиться в том, что международное сообщество полностью осознает серьезность ситуации, а также чтобы решительно и единодушно призвать Россию немедленно прекратить такое недопустимое поведение", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской внешнеполитической службой.
"Российское руководство столкнется с беспрецедентной изоляцией", - добавил Боррель.
В другом заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном Советом ЕС, Боррель отметил, что Брюссель ответит Москве "самым решительным образом". Он напомнил, что позднее в четверг пройдет встреча Евросовета, в ходе которой лидеры "согласуют и предоставят политическое руководство по принятию наиболее жесткого пакета санкций, который ЕС когда-либо вводил".
"Ответ ЕС включит как секторальные ограничительные меры, так и меры в отношении отдельных лиц, полностью координируемые с нашими трансатлантическими партнерами и партнерами-единомышленниками", - говорится в заявлении Борреля.
Он подчеркнул, что ЕС призывает международное сообщество "потребовать от России незамедлительно положить конец агрессии, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность в глобальном масштабе".
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