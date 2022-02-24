Алиева пригласили принять участие в очередном заседании ВЭФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял в Баку делегацию во главе с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Бёрге Бренде.

«Алиев отметил наличие хороших возможностей для дальнейшего развития отношений между Всемирным экономическим форумом и Азербайджаном», - сообщает официальный сайт главы государства.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о перспективах взаимного сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.

«Брёнде передал Алиеву приглашение основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба принять участие в очередном заседании Форума», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, очное собрание Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе запланировано на 22-26 мая.

Э.Шафиев