Красный Крест призывает стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население. "Серьезно обеспокоен безопасностью жителей Украины. Наше послание сторонам конфликта ясное: соблюдайте международное гуманитарное право, защищайте гражданское население и основные службы", - написал в четверг Маурер в своем микроблоге в Твиттере. "Команды МККК откликаются на острые гуманитарные потребности и должны иметь возможность продолжать свою работу по спасению жизней", - подчеркнул президент МККК.

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