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СНГ 24.02.2022 13:58

Красный Крест призывает стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призвал все стороны конфликта на Украине соблюдать международное гуманитарное право и защищать гражданское население.

"Серьезно обеспокоен безопасностью жителей Украины. Наше послание сторонам конфликта ясное: соблюдайте международное гуманитарное право, защищайте гражданское население и основные службы", - написал в четверг Маурер в своем микроблоге в Твиттере.

"Команды МККК откликаются на острые гуманитарные потребности и должны иметь возможность продолжать свою работу по спасению жизней", - подчеркнул президент МККК.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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