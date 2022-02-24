Баку и Душанбе создадут рабгруппу для расширения сотрудничества в сфере АПК

В Душанбе состоялось очередное, пятое, заседание азербайджано-таджикистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Азербайджанскую сторону на заседании представляла делегация во главе с сопредседателем комиссии, министром сельского хозяйства Инамом Керимовым.
«Стороны обсудили вопросы сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном в сферах экономики, промышленности и торговли, АПК, транспорта, образования, туризма и культуры», - говорится в информации Минсельхоза.
Стороны отметили, что установление тесных связей между бизнесменами двух стран, проведение совместных бизнес-форумов, участие в различных международных выставках, организуемых в обеих странах, будут способствовать дальнейшей диверсификации торговых отношений и увеличению товарооборота.
«На заседании также подробно обсуждались возможности визита таджикских бизнесменов в Азербайджан для ознакомления с международными транспортными коридорами «Север-Юг», «Восток-Запад», свободной экономической зоной в Аляте, сотрудничества в сферах экономики, промышленности, АПК, трансферта технологий в сельском хозяйстве, образования, научных исследований, туризма и культуры», - отметили в министерстве.
Стороны высоко оценили деятельность действующей азербайджано-таджикской рабочей группы в сфере промышленности и договорились о создании совместной рабочей группы для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере АПК.
«Было обсуждено дальнейшее сотрудничество между Азербайджаном и Таджикистаном в сферах торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, промышленности, АПК, транспорта, связи и IT, энергетики, науки и образования, культуры, туризма, банковского дела, миграции, занятости, молодежной политики и спорта», - говорится в сообщении.
По итогам переговоров подписан протокол 5-го заседания таджикско-азербайджанской совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Согласно протоколу, следующее заседание комиссии состоится в Баку, ее сроки будет согласована по дипломатическим каналам.
Э.Шафиев
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