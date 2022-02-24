Депутаты парламента Азербайджана отправились в Ереван лишь после получения гарантий безопасности от Армении - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские депутаты приняли участие в мероприятии в рамках «Евронест» в Ереване после получения гарантий безопасности от спецслужб Армении.

«Буквально на днях, два депутата азербайджанского парламента приняли участие в заседание комитета Парламентской Ассамблеи "Евронест" в Ереване. Для этого визита мы получили гарантии безопасности от спецслужб Армении», сказал Алиев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ в Москве.

По его словам, когда некоторые (граждане Армении – ИФ) узнали о том, что они (азербайджанские депутаты – ИФ) в Ереване, начались протесты. «Протесты не стихают, кадры есть в интернете. Сегодня мне сообщили о задержании 10 протестующих, которые представляют угрозу для наших депутатов. Кроме того, владельцы ресторана отказались обслуживать азербайджанцев там, где был запланирован ужин для участников встречи – и, разумеется, там были не только наши граждане, но и члены Европарламента и представители стран-членов Восточного партнерства», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что участники этих протестов обвиняют премьер-министра Армении в том, что он «пошел на поводу у Алиева» в вопросе визита азербайджанских депутатов в Ереван. «(…) если бы они (депутаты – ИФ) отправились бы туда без предварительной договоренности, без принятия всех мер безопасности, нетрудно представить, какой суд Линча над ними бы устроили, и чем бы это все кончилось. Уверен, что их по меньшей мере публично обезглавили бы. Поэтому мы и приняли меры», - добавил Алиев.

Э.Шафиев